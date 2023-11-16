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Палестино-израильский конфликт

ХАМАС отрицает информацию Reuters о требовании Ирана прекратить призывы к войне с Израилем

Палестинское движение призвало агентство проверить достоверность соответствующего сообщения

БЕЙРУТ, 16 ноября. /ТАСС/. Радикальное палестинское движение ХАМАС назвало несоответствующей действительности информацию агентства Reuters, согласно которой руководитель и духовный лидер Ирана Али Хаменеи потребовал от движения прекратить призывать Тегеран вступить в конфликт против Израиля.

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"Комментируя сообщение агентства Reuters о встрече главы политбюро [движения] Исмаила Хании с аятоллой Али Хаменеи <...>, мы в ХАМАС отрицаем достоверность изложенной в нем информации. Сожалеем в связи с публикацией новости, не имеющей под собой никаких оснований, и призываем агентство проверить правдивость [переданного сообщения]", - говорится в заявлении, размещенном в Telegram-канале движения.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на представителя ХАМАС сообщило, что Хаменеи в начале ноября в ходе встречи с Ханией потребовал от движения прекратить публичные призывы к вступлению в конфликт с Израилем, адресованные Тегерану и ливанской шиитской партии "Хезболлах". 

Теги:
ИранПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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