15 ноября, 22:10

В Берне заявили, что визит Макрона в Швейцарию способствует укреплению связей

По итогам первого дня встреч и переговоров стороны подписали декларации о намерениях по обмену студентами и по исследованию ледников и полюсов

БЕРН, 16 ноября. /ТАСС/. Государственный визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Швейцарию (15-16 ноября) вносит вклад в укрепление давней дружбы между двумя странами. Об этом заявило швейцарское правительство в официальном сообщении по итогам первого дня встреч и переговоров.

"Швейцария и Франция подтверждают и углубляют свои связи", - говорится в сообщении. Стороны "напомнили о глубоких корнях отношений дружбы, объединяющих Швейцарию и Францию и подтвержденных подписанием в 1516 году договора о вечном мире". Сейчас страны продолжают "возобновлять тесные контакты на всех уровнях", добавило правительство.

В первый день визита Макрона были подписаны декларации о намерениях по обмену студентами и по исследованию ледников и полюсов. Речь во время переговоров шла также о сотрудничестве, касающемся Женевского озера и реки Роны. Среди других тем - экономика, общественный транспорт в приграничных районах и взаимодействие в энергоснабжении.

В сфере международной политики стороны "обсудили европейские ценности и перспективы". Швейцарская правительственная делегация заявила, что "видит в новой структуре - Европейском политическом сообществе - шанс для активизации диалога на континенте". Она пообещала укреплять сотрудничество с Европейским союзом на основе двусторонних договоренностей с учетом принятого швейцарским правительством на прошлой неделе решения о подготовке переговорного мандата с ЕС. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и работу Совета Безопасности ООН, роль Женевы как международного центра.

16 ноября президенты Швейцарии и Франции отправятся Лозанну и Женеву. В Лозанне они посетят Европейский фонд Жана Монне, где хранятся архивы, рассказывающие о "предшественниках европейского объединения". Затем в Лозаннском университете состоится встреча со студентами, посвященная главным образом "идеям Франции о будущем Европы". В программе визита значится также посещение в тот же день в Женеве Европейской лаборатории ядерных исследований. 

Теги:
ФранцияШвейцарияМакрон, Эмманюэль
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