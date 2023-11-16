Группа конгрессменов США попросила Байдена добиться прекращения огня в Газе

Законодатели подчеркнули свою озабоченность нарушениями прав детей, которых в анклаве проживает около миллиона

ВАШИНГТОН, 16 ноября. /ТАСС/. Группа из 24 членов Палаты представителей Конгресса США направила президенту Джо Байдену письмо с просьбой добиться прекращения огня в секторе Газа по причине массового нарушения прав детей. Текст письма в среду опубликовала пресс-служба члена Палаты представителей Александрии Окасио-Кортес.

"Пишем вам, чтобы выразить глубокую обеспокоенность по поводу усиливающейся войны в секторе Газа, в особенности серьезных нарушений в отношении детей. Мы опасаемся, что без немедленного прекращения боевых действий и установления надежного двустороннего прекращения огня эта война будет продолжаться и приведет к дальнейшим потерям среди гражданского населения, а также рискам втягивания Соединенных Штатов в опасный и неразумный конфликт с вооруженными группировками по всему Ближнему Востоку. Кроме того, мы призываем внести ясность в ваши стратегические цели по достижению деэскалации и стабильности в регионе", - говорится в тексте.

Конгрессмены подчеркивают, что наиболее уязвимыми в данном конфликте являются дети, которых в секторе Газа около миллиона. "Мы глубоко потрясены серьезными нарушениями прав детей в контексте вооруженного конфликта в Израиле и на оккупированной палестинской территории. Международные нормы требуют, чтобы все стороны вооруженного конфликта защищали детей и предотвращали совершение против них таких нарушений, как убийство и нанесение увечий, нападения на школы и больницы, вербовку и похищение детей, а также предотвращали отказ в гуманитарном доступе, - отмечается в письме. - Помимо угрозы широкомасштабных авиаударов Израиля по жилым домам и гражданской инфраструктуре, эти дети сталкиваются с дальнейшими неизбежными угрозами из-за ограничений правительства Израиля на поставки еды, воды, топлива и другой гуманитарной помощи".

Согласно последним данным властей Газы, с 7 октября в секторе погибли 11 500 человек, в том числе 4 710 детей и 3 160 женщин.