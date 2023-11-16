Организации в Словении призывают к приостановлению контактов с Израилем

Также общественные движения обратились к властям республики с просьбой ввести санкции против еврейского государства

ЛЮБЛЯНА, 16 ноября. /ТАСС/. Десятки общественных организаций и движений в Словении призывают премьер-министра республики Роберта Голоба и министра иностранных дел Таню Файон разорвать дипломатические отношения с Израилем и ввести санкции против страны. Об этом в среду сообщает Словенское агентство печати.

Отмечается, что 48 подписантов письма, опубликованного в среду, среди которых Движение за права палестинцев, Институт мира, Институт 8 марта, Словенская филантропия и кафедра социологии философского факультета университета Любляны, также призвали адресатов и правительство настаивать на отзыве представителей Словении в Израиле.

Авторы критикуют власти за отсутствие эмбарго на торговлю военными товарами с Израилем и ожидают, что республика "как будущий непостоянный член Совета Безопасности ООН и страна, подписавшая Женевские конвенции и конвенцию о предупреждении геноцида и наказании за него", сделает больше. "Премьер-министр справедливо отмечает, что слова и призывы к Израилю пока не привели к каким-либо заметным изменениям, при этом ситуация для всех палестинцев ухудшается", - говорится в письме.