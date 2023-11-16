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обновлено 15 ноября, 22:43
Саммит АТЭС

Байден и Си Цзиньпин продолжили встречу за ужином вместе с Блинкеном и Ван И

Также к ним присоединились помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и первый секретарь секретариата ЦК КПК Цай Ци

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 16 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин после официального завершения встречи перешли к ужину, на котором к ним присоединились госсекретарь США Энтони Блинкен и китайский министр иностранных дел Ван И. Об этом говорится в сообщении журналистов пресс-пула Белого дома.

"Президент [Байден] принимает участие в рабочем ужине с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином", - отмечается в сообщении. Кроме Блинкена и Ван И, к ним присоединились помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и первый секретарь секретариата ЦК КПК Цай Ци. 

Теги:
Саммит АТЭССи ЦзиньпинВан ИБайден, ДжоБлинкен, Энтони
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