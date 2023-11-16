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Военная операция на Украине

Трюдо выразил Зеленскому солидарность в связи с приходом холодов

Премьер-министр Канады также заявил о непоколебимой поддержке Украины

ОТТАВА, 16 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским, в ходе которого заявил о непоколебимой поддержке Киева и выразил солидарность в связи с наступлением холодов на фоне продолжающегося конфликта в стране. Об этом сообщила пресс-служба главы канадского правительства.

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"Премьер-министр Трюдо подтвердил непоколебимую поддержку Украины со стороны Канады", - сказано в документе. Он также "выразил украинцам солидарность от канадцев в связи с приходом холодных зимних месяцев" на фоне продолжающегося конфликта на Украине.

Также Трюдо в очередной раз пообещал Зеленскому, что Оттава будет оказывать всестороннюю помощь Киеву "столько, сколько потребуется", в том числе в продвижении так называемой формулы мира украинского президента.

Зеленский, выступая в середине ноября 2022 года по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати, выдвинул так называемый план достижения мира из 10 пунктов, не учитывающий позицию Москвы. Речь, в частности, идет о полном выводе Вооруженных сил РФ за границы 1991 года и возвращении Украине контроля в "исключительной экономической зоне" в Черном и Азовском морях. Киев активно пытается продвигать этот план. В частности, с этой целью состоялись консультации 24 июня в Копенгагене (Дания) и 5-6 августа в Джидде (Саудовская Аравия). Россию не приглашали.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что заявления Киева о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий. 

Теги:
УкраинаКанадаТрюдо, ДжастинЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
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