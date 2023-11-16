Армия Израиля заявила о проведении вечером операции в больнице "Аш-Шифа"

По словам генерал-майора Ярона Финкельмана, ЦАХАЛ продолжает "двигаться вперед"

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 ноября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о проведении вечером в среду "целенаправленной операции" в больнице "Аш-Шифа", расположенной в секторе Газа. Об этом сообщил глава Южного командования ЦАХАЛ, генерал-майор Ярон Финкельман.

"Вечером мы провели целенаправленную операцию в больнице "Аш-Шифа". Мы продолжаем двигаться вперед", - приводит слова военачальника армейская пресс-служба.

Ранее в среду премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил на встрече в Тель-Авиве с координатором Совета национальной безопасности США по Ближнему Востоку и Северной Африке Бреттом Макгерком, что установление армией контроля над больницей "Аш-Шифа" в секторе Газа демонстрирует серьезность намерений Израиля в отношении палестинского радикального движения ХАМАС.

Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил вечером в среду, что военные продолжают прочесывать здание больницы "Аш-Шифа". По его словам, в ходе операции обнаружены вооружение, военное оборудование и командный штаб ХАМАС.