15 ноября, 22:52

В Пхеньяне прошло заседание межправительственной комиссии РФ и КНДР

С корейской стороны участвовал министр внешнеэкономических дел Юн Чжон Хо, с российской - министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов

СЕУЛ, 16 ноября./ТАСС/. Очередное, 10-е заседание межправительственной комиссии КНДР и РФ по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству прошло. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

С корейской стороны принял участие министр внешнеэкономических дел Юн Чжон Хо, с российской среди участников указан министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. Оба председательствуют в комиссии от своих стран. Помимо них, в заседании участвовали посол РФ и сотрудники посольства, члены российской делегации и работники профильных корейских ведомств.

"На заседании конкретно обсуждены и определены пути для активизации и расширения многогранного двустороннего обмена и сотрудничества в разных сферах, включая торговлю, экономику, науку и технику, в соответствии с договоренностями, достигнутыми на историческом саммите и переговорах глав КНДР и РФ в сентябре 2023 года", - информирует агентство. Был подписан протокол заседания, добавляет ЦТАК.

Во вторник российская делегация во главе с министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым прибыла в Пхеньян для участия в заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству РФ и КНДР. В делегацию также вошел глава Минспорта Олег Матыцин.

На торжественном приеме в честь прибытия российской делегации Козлов выразил уверенность в том, что 10-е заседание межправительственной комиссии КНДР и РФ по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству внесет вклад в развитие дружбы двух стран и благосостоянию народов благодаря активным усилиям обеих сторон. 

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