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Палестино-израильский конфликт

Палестина заявила, что будет требовать от СБ ООН добиться прекращения огня в Газе

Постоянный наблюдатель Государства Палестина при ООН Рияд Мансур считает, что Совбез должен был давно принять меры, которые позволили бы спасти погибших во время конфликта детей

ООН, 16 ноября. /ТАСС/. Палестина хочет прекращения огня в секторе Газа и будет добиваться того, чтобы Совет Безопасности (СБ) ООН потребовал этого. Об этом заявил в среду постоянный наблюдатель Государства Палестина при ООН Рияд Мансур.

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"Почему международное сообщество наблюдает, почему СБ наблюдает? Они должны были уже давно принять меры, которые позволили бы спасти всех этих детей. Но тем не менее мы хотим спасти оставшиеся сотни тысяч детей и мирных жителей. Вот почему эта резолюция является только небольшим шагом в правильном направлении. Это не привело к прекращению огня, но это шаг в этом направлении. Мы хотим, чтобы прекращение огня было постоянным, и мы будем продолжать стучаться в дверь СБ", - отметил он после голосования Совбеза по проекту ближневосточной резолюции, направленной на помощь детям в зоне палестино-израильского конфликта. СБ ООН принял этот документ большинством голосов, Россия, США и Великобритания воздержались.

Ранее СБ ООН отклонил поправку РФ, которая вносила в текст резолюции пункт с призывом к гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению военных действий.

Выступая на заседании Совбеза, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя также подчеркнул, что в среду миссия Палестины распространила в Совете Безопасности письмо с требованием немедленного прекращения огня. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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