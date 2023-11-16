Байден заявил о достижении "реального прогресса" на переговорах с Си Цзиньпином

Существуют важнейшие международные вызовы, которые требуют совместного лидерства глав двух государств, заявил президент США

ВАШИНГТОН, 16 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил о достижении "реального прогресса" на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско (штат Калифорния).

"Существуют важнейшие международные вызовы, которые требуют нашего совместного лидерства. Сегодня мы добились реального прогресса", - написал Байден в социальной сети X (ранее Twitter), говоря о завершившихся переговорах.

"Я ценю сегодняшние переговоры с председателем [КНР] Си [Цзиньпином], поскольку считаю крайне важным, чтобы мы хорошо понимали друг друга, как лидер лидера", - добавил президент.

Как сообщал Белый дом, главы двух государств провели откровенную и конструктивную беседу по множеству вопросов. После официального завершения переговоров лидеры перешли к рабочему ужину. К ним присоединились госсекретарь США Энтони Блинкен, помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, китайский министр иностранных дел Ван И и первый секретарь секретариата ЦК КПК Цай Ци.

Переговоры председателя КНР с лидером США - это седьмые по счету контакты с января 2021 года, когда Байден вступил в должность президента. Очно главы двух государств встречаются второй раз (первый был в ноябре прошлого года на индонезийском острове Бали). Си Цзиньпин впервые за последние шесть лет находится в Соединенных Штатах с визитом, в ходе которого запланировано его участие в саммите АТЭС.