Военные КНДР примут более решительные меры в ответ на угрозы со стороны США

Представитель министерства обороны республики обвинил США в росте напряженности в регионе Корейского полуострова

СЕУЛ, 16 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы КНДР будут принимать еще более решительные шаги в ответ на угрозы со стороны США, в том числе ядерные, и рост напряженности, спровоцированный Вашингтоном и его "сателлитами". Об этом говорится в заявлении представителя Министерства обороны КНДР, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

"Вооруженные силы КНДР, реагируя на новую нестабильность, складывающуюся на Корейском полуострове, и на меняющийся характер и форму военных угроз США и их союзников, будут контролировать различные угрозы национальным интересам в сфере безопасности с помощью еще более наступательного, подавляющего потенциала ответных действий и стратегического сдерживания в военной сфере", - указал представитель оборонного ведомства.

Он отметил, что именно США и их "сателлиты" являются причиной роста напряженности в регионе Корейского полуострова, нагнетая ее в "одностороннем порядке на уровне риторики и действий". Власти КНДР указали, что во время визита министра обороны США Ллойда Остина в Южную Корею была подписана обновленная "адаптированная стратегия сдерживания", которая направлена на обеспечение возможности "превентивного ядерного удара по народной республике". Сотрудник министерства обороны КНДР также напомнил, что США, Южная Корея и Япония договорились до конца года начать обмен данными о ракетных пусках в реальном времени.

Как сказал представитель министерства, "враждебные силы" демонстрируют, что их курс по отношению к КНДР в военной сфере "вовсе не оборонительный", а преследует в качестве цели вооруженное вторжение. По словам чиновника, ядерная угроза в отношении КНДР постепенно росла из-за развертывания стратегических средств США, включая появления атомных авианосцев и стратегических бомбардировщиков, широкомасштабных учений "агрессивного характера", таких как Ulchi Freedom Shield.

"Причина, по которой не произошли военные столкновения, несмотря на то что конфронтация превысила опасные уровни, заключается в том, что вооруженные силы КНДР строго сдерживают военные махинации США и их сателлитов с помощью поддержания готовности к решительным ответным действиям", - подчеркнул представитель Министерства обороны КНДР.