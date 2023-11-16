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обновлено 16 ноября, 00:39

Си Цзиньпин заявил, что США должны прекратить вооружать Тайвань

Как уточнил китайский лидер, Соединенные Штаты должны выступать в поддержку единства КНР и прекратить поставлять вооружения Тайбэю

ПЕКИН, 16 ноября. /ТАСС/. Тайваньский вопрос имеет наибольшую важность для успешного развития китайско-американских отношений, но Соединенные Штаты должны прекратить вооружать Тайбэй. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом в штате Калифорния.

"Тайваньский вопрос всегда был наиболее важен, это наиболее деликатный вопрос в отношениях двух стран, - приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая. - Американская сторона должна предпринять конкретные шаги в соответствии со своими заверениями о том, что она не будет поддерживать сторонников так называемого движения за независимость Тайваня". Как уточнил китайский лидер, США должны выступать в поддержку единства КНР и прекратить поставлять вооружения Тайбэю. "Китай всегда будет един, это неизбежно", - подытожил он.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это одна из провинций КНР. 

Теги:
СШАКитайСи ЦзиньпинТайваньБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
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