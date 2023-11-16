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Си Цзиньпин предложил Байдену отказаться от попыток давления на Китай

Председатель КНР пояснил, что республика не планирует стремиться к гегемонии

ПЕКИН, 16 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты должны отказаться от попыток давления на Китай, который не пытается занять их место на международной арене. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с американским президентом Джо Байденом в штате Калифорния.

"Наша страна не планирует обгонять или вытеснять США, - приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая. - Соединенные Штаты не должны вынашивать планы оказания давления на КНР".

Китайский лидер подчеркнул, что не намерен проводить захватническую колониальную политику и стремиться к гегемонии. "Китай развивается, руководствуясь собственными логикой и правилами", - добавил он.

Переговоры председателя КНР с президентом США - это седьмые по счету контакты с января 2021 года, когда Байден вступил в должность президента. Очно главы двух государств встретились второй раз (первый был в ноябре прошлого года на индонезийском острове Бали). Си Цзиньпин впервые за последние шесть лет находится в Соединенных Штатах с визитом, в ходе которого запланировано его участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. 

Теги:
СШАКитайСаммит АТЭССи ЦзиньпинБайден, Джо
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