США и КНР договорись о расширении сотрудничества в сфере туризма и образовании

Главы государств заявили о необходимости расширения национальных обменов и увеличении количества прямых рейсов

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 16 ноября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден договорились в среду о расширении сотрудничества в сфере туризма и образовании, в том числе путем увеличения прямых пассажирских рейсов между странами. Об этом сообщило агентство Xinhua.

Главы государств заявили о необходимости расширения национальных обменов, увеличении количества прямых рейсов и укреплении сотрудничества в области образования. Си Цзиньпин заявил о важности поощрять и поддерживать более тесное взаимодействие и коммуникацию между народами Китая США.

Соглашения были достигнуты во время встречи двух лидеров в поместье Филоли, в 40 км южнее Сан-Франциско, начавшейся примерно в 11:20 по местному времени (22:20 мск) и продлившейся немногим более двух часов.