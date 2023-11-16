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обновлено 16 ноября, 01:06
Саммит АТЭС

Reuters: КНР и США обсудили ядерные вопросы, связанные с военными

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 16 ноября. /ТАСС/. КНР и США обсудили необходимость большей прозрачности действий Китая в ядерных вопросах, связанных с вооруженными силами. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден провели встречу в поместье Филоли (в 40 км к югу от Сан-Франциско). Встреча началась примерно в 11:20 по местному времени (22:20 мск) и продлилась немногим более двух часов.

Также агентство сообщило, что Байден и Си Цзиньпин признали прошедшие ценными переговоры между советниками по нацбезопасности по Тайваню, Украине и Ближнему Востоку. 

Теги:
СШАКитайСаммит АТЭССи ЦзиньпинБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
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