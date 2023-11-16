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обновлено 16 ноября, 00:58
Саммит АТЭС

Си Цзиньпин заявил об отсутствии планов военных действий КНР против Тайваня

Председатель КНР Си Цзиньпин. Артем Иванов/ ТАСС
Председатель КНР Си Цзиньпин
© Артем Иванов/ ТАСС

Председатель КНР отметил, что республика выступает за воссоединение мирным путем

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 16 ноября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах с президентом США Джо Байденом заявил, что у материкового Китая нет планов воссоединения с Тайванем при помощи силы. Об этом сообщил на брифинге для журналистов, посвященном переговорам, представитель администрации США высокого ранга, слова которого приводит пресс-пул Белого дома.

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"Я считаю, что председатель Си [Цзиньпин] прояснил сохраняющиеся озабоченности, подчеркнул, что это крупный, потенциально самый опасный вопрос в отношениях между США и Китаем, четко заявил, что они предпочитают воссоединение мирным путем, но затем немедленно перешел к условиям потенциального использования силы", - заявил чиновник.

По его словам, председатель КНР заявил, что в курсе "появляющихся в США сообщений о том, что [Китай] готовится к военным действиям в 2027 или 2035 году". "Казалось, что он говорит об этом с некоторой долей раздражения. Затем он фактически сказал, что таких планов нет, никто со мной об этом не говорил", - приводит пресс-пул слова представителя американской администрации. 

Теги:
СШАКитайСаммит АТЭССи ЦзиньпинТайвань
© Информационное агентство ТАСС
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