Си Цзиньпин назвал Байдену пять принципов сохранения отношений с Китаем

США должны правильно воспринимать КНР, устранять разногласия, учитывать взаимную выгоду, проводить достойную политику и укреплять культурно-гуманитарные контакты

ПЕКИН, 16 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты для сохранения и развития двусторонних отношений должны соблюдать пять принципов - правильно воспринимать Китай, устранять разногласия, учитывать взаимную выгоду, проводить достойную политику и укреплять культурно-гуманитарные контакты. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом в штате Калифорния.

"КНР и Соединенные Штаты должны активно возводить пять основ, на которые опираются отношения между двумя странами. Во-первых, правильно воспринимать друг друга, <...> сообща эффективно сдерживать разногласия, продвигать взаимовыгодное сотрудничество, вместе проводить ответственную политику ведущих держав, продвигать культурно-гуманитарное взаимодействие", - приводит Центральное телевидение Китая слова Си Цзиньпина.

По его словам, Пекин "непременно будет отстаивать собственные интересы". Как уточнил председатель КНР, китайская сторона заинтересована как в традиционных, так и в новых направлениях сотрудничества - в укреплении торгово-экономических отношений с Соединенными Штатами, во взаимодействии в области сельского хозяйства и искусственного интеллекта, в совместной реализации программ противодействия климатическим изменениям.

Среди перспективных направлений Си Цзиньпин назвал борьбу с наркоторговлей, укрепление взаимодействия правоохранительных органов и научно-технические проекты. Он также указал на важность усиления координации позиций при урегулировании региональных и глобальных проблем. Си Цзиньпин заявил о готовности Китая увеличивать количество авиарейсов в Соединенные Штаты и продвигать сотрудничество в области туризма на уровне регионов.

Переговоры председателя КНР с хозяином Белого дома - это седьмые по счету контакты с января 2021 года, когда Байден вступил в должность президента. Очно главы двух государств встретились второй раз (первый был в ноябре прошлого года на индонезийском острове Бали). Си Цзиньпин впервые за последние шесть лет находится в Соединенных Штатах с визитом, в ходе которого запланировано его участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.