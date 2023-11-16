16 ноября, 00:27
Палестино-израильский конфликт

Израильская армия штурмует города на Западном берегу реки Иордан

По данным телеканала Al Mayadeen, на западе Дженина боевики палестинского движения открыли огонь по израильским военнослужащим

ДУБАЙ, 16 ноября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля штурмует несколько населенных пунктов на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

Читайте также
Штурм больницы и гуманитарный кризис в секторе Газа. Конфликт на Ближнем Востоке

По его данным, израильские солдаты атаковали деревню Фасаил, расположенную к северу от Иерихона, на западном берегу реки Иордан. Также сообщается о штурме городов, расположенных в окрестностях Наблуса, Дженина и Калькилии.

Как сообщает телеканал Al Mayadeen, на западе Дженина боевики палестинского сопротивления "открыли огонь по оккупационным [израильским] силам". 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация