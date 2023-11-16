Израильская армия штурмует города на Западном берегу реки Иордан

По данным телеканала Al Mayadeen, на западе Дженина боевики палестинского движения открыли огонь по израильским военнослужащим

ДУБАЙ, 16 ноября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля штурмует несколько населенных пунктов на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

По его данным, израильские солдаты атаковали деревню Фасаил, расположенную к северу от Иерихона, на западном берегу реки Иордан. Также сообщается о штурме городов, расположенных в окрестностях Наблуса, Дженина и Калькилии.

Как сообщает телеканал Al Mayadeen, на западе Дженина боевики палестинского сопротивления "открыли огонь по оккупационным [израильским] силам".