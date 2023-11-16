16 ноября, 00:33

Мадуро призвал к единству на референдуме по территориальному спору с Гайаной

Президент Венесуэлы подчеркнул, что оно необходимо для "полного восстановления прав на Гайану-Эссекибо как на историческую территорию венесуэльской нации"

КАРАКАС, 16 ноября. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал к народному и духовному единству на консультативном ферендуме по территориальному спору с Гайаной, который состоится 3 декабря.

"На референдуме Венесуэла должна быть единой", - заявил в среду Мадуро на встрече со священнослужителями и приверженцами различных религий, которая транслировалась по всем венесуэльским телеканалам.

Президент призвал "к межрелигиозному и духовному единству, чтобы сформировать венесуэльскую душу в единый голос за Гайану-Эссекибо, за мир, за жизнь". Он напомнил, что "в течение 130 лет венесуэльцы упорно ведут борьбу за свою территорию", и подчеркнул необходимость единения для "полного восстановления прав на Гайану-Эссекибо как на историческую территорию венесуэльской нации с незапамятных времен".

Мадуро отметил, что не было прецедента принятия решений по жизненно важным вопросам борьбы за Гайану-Эссекибо народным голосованием. Он подчеркнул, что "Национальная ассамблея [парламент] Венесуэлы единогласно приняла решение проконсультироваться с народом по важному вопросу исторического и национального значения".

Многолетний конфликт между Венесуэлой и Гайаной о принадлежности территории площадью 159 500 кв. км, получившей название Гайана-Эссекибо, обострился в связи с открытием в 2015 году крупных нефтяных месторождений и предоставлением Гайаной концессии компании ExxonMobil на нефтедобычу на шельфе, границы которого не делимитированы. В сентябре еще семь транснациональных компаний, включая China National Offshore Oil Corporation, QatarEnergy и TotalEnergies, получили от правительства Гайаны лицензии на разработку месторождений на морском шельфе.

Венесуэла, которая считает Гайану-Эссекибо своей законной территорией, настаивает на демаркации границ путем прямых переговоров с Гайаной, что предусмотрено Женевским соглашением от 1966 года. 

Теги:
Мадуро, НиколасГайанаВенесуэла
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