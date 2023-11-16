Байден изложил Си Цзиньпину обеспокоенность США украинским кризисом

Президент Соединенных Штатов также обсудил с председателем КНР дальнейшие шаги на Ближнем Востоке

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 16 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден ясно изложил председателю КНР Си Цзиньпину обеспокоенность США по поводу ситуации вокруг Украины.

Об этом сообщил журналистам представитель американской администрации высокого ранга на брифинге для журналистов, посвященном переговорам Байдена и Си.

"Президент Байден на более коротких сессиях четко изложил нашу обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, а также обсудил дальнейшие шаги на Ближнем Востоке, объяснив наше желание того, чтобы Китай участвовал в переговорах с Ираном во избежание шагов, которые могут быть расценены как провокационные или эскалационные в целом", - приводит слова чиновника пресс-пул Белого дома.

Переговоры под Сан-Франциско стали седьмым по счету контактом двух лидеров после вступления Байдена в должность президента, но лишь второй их очной встречей. Речь идет о первом визите Си Цзиньпина в США за шесть лет. Предыдущая личная встреча двух лидеров состоялась в рамках саммита Группы двадцати на Бали в ноябре минувшего года. На этот раз лидеры вели переговоры в расположенном примерно в 40 км южнее Сан-Франциско поместье Филоли, которое является памятником американской истории и архитектуры.