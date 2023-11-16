16 ноября, 00:37,
обновлено 16 ноября, 01:03

КНР согласилась возобновить военный диалог с США

Согласие Пекина приведет к "созданию механизмов для устранения просчетов, непреднамеренных действий", подчеркнул представитель американской администрации высокого ранга

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 16 ноября. /ТАСС/. Китай согласился возобновить военный диалог с США на политическом и оперативном уровнях. Об этом сообщил журналистам представитель американской администрации высокого ранга на брифинге для журналистов, посвященном переговорам президента Соединенных Штатов Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина.

По его словам, согласие Китая приведет к "созданию механизмов для устранения просчетов, непреднамеренных действий, а также к созданию форумов для того, чтобы обе стороны могли изложить друг другу свои обеспокоенности". 

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