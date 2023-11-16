Си Цзиньпин заявил Байдену о намерении стабилизировать отношения между странами

Председатель КНР отметил, что в США много негативных взглядов на Коммунистическую партию Китая, но это несправедливо

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 16 ноября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом дал понять, что намерен обеспечить стабилизацию отношений между Китаем и США. Об этом заявил представитель американской администрации высокого ранга на брифинге для журналистов, который был посвящен переговорам.

"Председатель Си [Цзиньпин] в ходе переговоров дал ясно понять, что определенно намерен стабилизировать отношения с Соединенными Штатами", - приводит высказывания чиновника пресс-пул Белого дома.

"Он [Си Цзиньпин] также обнаружил достаточно глубокие познания некоторых дебатов в США по поводу Китая. И считаю, что в некотором отношении он достаточно чувствителен к определенным этим обсуждениям", - заявил представитель администрации США.

По его оценке, "президент Си использовал свое время для того, чтобы много говорить о центральной роли партии". "По его мнению, в США много негативного общественного резонанса и взглядов на Коммунистическую партию Китая. Он считает, что это несправедливо", - отметил ведущий брифинга.

Переговоры под Сан-Франциско стали седьмым контактом двух лидеров после вступления Байдена в должность президента, но лишь второй их очной встречей. Речь идет о первом визите Си Цзиньпина в США за шесть лет. Предыдущая личная встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина состоялась в рамках саммита Группы двадцати на индонезийском острове Бали в ноябре минувшего года. На этот раз лидеры вели переговоры в расположенном примерно в 40 км к юго от Сан-Франциско поместье Филоли, которое является памятником американской истории и архитектуры.