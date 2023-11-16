16 ноября, 00:46
Палестино-израильский конфликт

FT: ЦАХАЛ может приостановить операцию после взятия больницы "Аш-Шифа"

AP Photo/ Hatem Moussa, архив
© AP Photo/ Hatem Moussa, архив

Пауза может быть использована для допроса людей в больнице и освобождения заложников, пишет газета

ЛОНДОН, 16 ноября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) может взять операционную паузу после того, как установит контроль над больницей "Аш-Шифа" в секторе Газа. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров между Израилем и его западными партнерами.

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По словам собеседника издания, ЦАХАЛ рассматривает такую возможность и может использовать паузу, чтобы допросить людей в больнице и оптимизировать логистику, а после этого сосредоточится на операции в центре и восточной части города Газа. Как указывает FT, пауза также может быть использована для освобождения заложников, которых продолжает удерживать в секторе Газа радикальное палестинское движение ХАМАС. Источник FT заявил, что переговоры об освобождении заложников, которые США и Израиль ведут с властями Катара, играющего роль посредника, "успешно продвигаются".

Ранее ЦАХАЛ сообщил о проведении целенаправленной операции в больнице "Аш-Шифа", расположенной в секторе Газа. Во время операции, согласно заявлению Армии обороны Израиля, были обнаружены оружие, военное оборудование и командный штаб ХАМАС. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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