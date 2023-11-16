16 ноября, 00:49

В МИД Индии заявили, что страна заинтересована в сохранении отношений с Россией

Министр иностранных дел государства Субраманьям Джайшанкар подчеркнул, что это соответствует интересам республики

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 ноября. /ТАСС/. Индия стремится к сохранению отношений с Россией, поскольку это соответствует интересам республики. Об этом заявил министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар, который находится с визитом в Лондоне.

В ходе беседы в клубе Королевской заморской лиги на тему "Как миллиард людей видят мир", которую модерировал английский журналист Лайонел Барбер, глава МИД обратил внимание, что в мире существует баланс между декларируемыми принципами и государственными интересами.

"Мы на собственном горьком опыте убедились, как люди говорят о принципах <...>. Но поддаются собственным интересам. В данном конкретном случае у нас есть очень сильная заинтересованность в том, чтобы сохранить наши отношения с Россией", - сказал Джайшанкар, отвечая на вопрос о позиции Индии по поводу ситуации на Украине. Его слова приводит газета Times of India.

Министр также подчеркнул важную роль Индии в реформе таких объединений, как "Большая двадцатка" и БРИКС, уточнив, что "мы [Индия] частично эволюционны, частично революционны". "Мы хотим перемен без чрезмерных потрясений", - пояснил министр. 

Теги:
ИндияРоссияДжайшанкар, Субраманьям
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