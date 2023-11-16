Al Jazeera: армия Израиля штурмует все отделения больницы "Аш-Шифа" в Газе

Телеканал сообщает, что военнослужащие ЦАХАЛ арестовали несколько сотрудников медицинского комплекса

ДУБАЙ, 16 ноября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает операцию в медицинском центре "Аш-Шифа" в секторе Газа и штурмует все отделения больницы. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.

По его данным, "оккупационная [израильская] армия штурмует все отделения больницы "Аш-Шифа" и сеет панику среди пациентов". Также сообщается, что военнослужащие ЦАХАЛ арестовали несколько сотрудников медицинского комплекса и "открывают огонь по всем, кто пытается покинуть больницу". "[Медицинский] комплекс "Аш-Шифа" стал настоящим кладбищем для всех, кто в нем находится", - сказал телеканалу представитель канцелярии правительства Газы.

Как сообщает телеканал Al Mayadeen, в больнице "Аш-Шифа" остаются не менее 6 тыс. человек, среди которых пациенты и персонал медицинского центра, а также беженцы, получившие там укрытие ранее.

Военные Израиля началу штурм больницы "Аш-Шифа", где, по их данным, находится основной командный штаб палестинского движения ХАМАС, в среду. В ЦАХАЛ также заявили, что под зданием медцентра есть несколько подземных комплексов и туннель, где укрываются около 200 радикалов и содержатся заложники, похищенные в ходе нападения 7 октября.