Байден назвал встречу с Си Цзиньпином одной из самых конструктивных

США и КНР продолжат интенсивный дипломатический диалог о ситуации на Украине и в Южно-Китайском море, подчеркнул американский лидер

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 16 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден назвал прошедшую встречу с председателем КНР Си Цзиньпином одной из самых конструктивных и заявил, что сторонам удалось достичь "важного прогресса".

"Я думаю, это была одна из наших самых конструктивных и продуктивных дискуссий. <...> Наши встречи всегда были довольно откровенными. Мы не во всем соглашались. Но они были откровенными. И сегодня мы опираемся на работу, проделанную в прошлые месяцы нашими командами на высоком дипломатическом уровне. Я считаю, мы достигли важного прогресса", - сказал Байден в среду на пресс-конференции по итогам переговоров на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско (штат Калифорния).

О борьбе с наркотиками, военных контактах и искусственном интеллекте

США и КНР возобновляют сотрудничество в борьбе с наркотиками, заявил Байден. "Во-первых, я рад сообщить, что после многих лет перерыва мы возобновляем сотрудничество между Соединенными Штатами и КНР в борьбе с наркотиками, - сказал он. - Мы принимаем меры, чтобы значительно сократить поток химических веществ <...> из Китая в Западное полушарие. Это спасет жизни. И я ценю приверженность Си Цзиньпина этому вопросу".

Соединенные Штаты и Китай также условились возобновить прямые военные контакты. "Это чрезвычайно важно, мы возобновляем прямые контакты между военными, - сообщил Байден. - Недопонимание с каждой стороны может привести к настоящим проблемам с таким государством, как Китай, или с любой другой крупной страной, так что, я думаю, мы достигли реального прогресса в этой сфере".

КНР и США условились обсудить на экспертном уровне и вопросы безопасности, связанные с разработками в сфере ИИ. "Мы планируем собрать наших [США и КНР] экспертов, чтобы обсудить вопросы, связанные с риском и безопасностью в сфере искусственного интеллекта. <...> Практически везде, куда я езжу с вами [журналистами] по миру, каждый крупный лидер хочет обсудить влияние искусственного интеллекта", - сказал американский президент.

Об Украине, секторе Газа и Тайване

Кроме того, Байден заявил, что обсудил с Си Цзиньпином ситуации вокруг Украины и в Газе, но не привел деталей. "Мы с председателем Си [Цзиньпином] обменялись мнениями по поводу широкого круга региональных и глобальных вызовов", - сказал Байден, уточнив, что речь идет о конфликте на Украине и в секторе Газа.

По его словам, в беседе с председателем КНР он также "повторил то, о чем говорил с момента вступления в должность президента". "Мы придерживаемся договоренностей, касающихся политики "одного Китая". Я не собираюсь это менять, это не изменится", - заявил глава американской администрации.

О продолжении диалога

США и КНР продолжат интенсивный дипломатический диалог о ситуации на Украине и в Южно-Китайском море, в том числе в виде телефонных контактов на высшем уровне, добавил Байден. "В предстоящие месяцы мы собираемся продолжать дипломатию на высоком уровне с КНР на обоих направлениях [конфликт на Украине и ситуация в Южно-Китайском море], чтобы поддерживать открытыми линии связи, в том числе между председателем КНР Си Цзиньпином и мной", - сказал он.

Переговоры под Сан-Франциско стали седьмым контактом двух лидеров после вступления Байдена в должность президента, но лишь второй их очной встречей. Речь идет о первом визите Си Цзиньпина в США за шесть лет. Предыдущая личная встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина состоялась в рамках саммита Группы двадцати на Бали в ноябре минувшего года. На этот раз лидеры вели переговоры в расположенном примерно в 40 км к югу от Сан-Франциско поместье Филоли, которое является памятником американской истории и архитектуры.