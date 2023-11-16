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обновлено 16 ноября, 02:01
Палестино-израильский конфликт

Байден назвал условия прекращения военных операций Израиля в Газе

Это станет возможным, когда ХАМАС утратит возможности действовать против еврейского государства, считает президент США

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 16 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил, что оккупация сектора Газа Израилем была бы "большой ошибкой", и назвал условия прекращения военных операций еврейского государства в анклаве.

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"Я четко дал понять израильской стороне, что с их стороны было бы большой ошибкой думать, что они намерены оккупировать и удерживать Газу. Я не думаю, что это сработает", - сказал Байден в среду на пресс-конференции по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско (штат Калифорния).

Военные операции Израиля в Газе прекратятся, когда ХАМАС утратит возможности действовать против Израиля, добавил Байден. "Что касается того, когда прекратятся [израильские операции], я думаю, что они прекратятся, когда у ХАМАС больше не будет возможности убивать, издеваться и просто совершать ужасные действия по отношению к израильтянам", - сказал президент.

Единственным окончательным ответом на Ближнем Востоке является двухгосударственное решение, также заявил он. "Я ясно дал понять израильтянам, [премьер-министру Израиля] Биньямину [Нетаньяху] и его военному кабинету, что единственным окончательным ответом является двухгосударственное решение", - заявил Байден. По его словам, "необходимо прийти к тому, чтобы иметь возможность говорить, не беспокоясь о том, что им [Израилю] придется столкнуться с тем, что ХАМАС будет вести себя так же, как раньше". "Не думаю, что это сработало бы", - отметил Байден. По его словам, "следующие шаги обсуждаются с арабскими государствами и другими" сторонами. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильБайден, Джо
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