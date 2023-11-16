Байден вновь назвал Си Цзиньпина диктатором

Председатель КНР "руководит страной, опирающейся на форму правительства, полностью отличающуюся" от американской, подчеркнул президент США

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 16 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден вновь выступил с утверждением о том, что председателя КНР Си Цзиньпина можно считать диктатором.

Байдена попросили уточнить на пресс-конференции в среду по итогам переговоров с Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско (штат Калифорния), по-прежнему ли он готов, как и ранее в этом году, назвать китайского лидера диктатором. "Ну послушайте, он им является. Он диктатор в том смысле, что является парнем, который руководит страной, опирающейся на форму правительства, полностью отличающуюся от нашей", - ответил Байден.