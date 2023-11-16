16 ноября, 02:22

Нью-Дели призвал Оттаву поделиться данными о причастности Индии к убийству лидера сикхов

Индийский министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар указал, что республика до сих пор не получила никакой информации на этот счет от канадской стороны

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 ноября. /ТАСС/. Индия призывает Канаду предоставить доказательства ее заявлений о причастности индийских спецслужб к убийству одного из лидеров сикхской общины в Канаде. Об этом заявил в Лондоне ее министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар, который указал, что республика не исключает проведения расследования.

"Если у вас [у Канады] есть основания выдвигать такие обвинения, пожалуйста, поделитесь доказательствами", - сказал Джайшанкар в ходе беседы в клубе Королевской заморской лиги (Royal Over-Seas League Club) на тему "Как миллиард людей видят мир", которую модерировал известный английский журналист Лайонел Барбер. Выступление министра транслировалось на его странице в соцсети X (бывшей Twitter)

"Мы не исключаем проведения расследования", - подчеркнул министр. Он указал, что Индия до сих пор не получила никаких данных от канадской стороны.

Джайшанкар добавил, что "свобода слова и свобода выражения мнения сопряжены с определенной ответственностью и злоупотребление этими свободами, а также терпимость к такому злоупотреблению в политических целях были бы очень неправильными". Глава МИД Индии напомнил об атаках радикалов на посольство Индии в Канаде и забрасывании дымовыми шашками здания индийского генерального консульства.

Отношения между Канадой и Индией обострились после того, как Оттава 18 сентября решила выслать одного из старших дипломатов Индии в связи с предположениями о причастности спецслужб этой страны к убийству одного из лидеров сикхской общины Канады. Посольство Индии в Оттаве приостановило выдачу виз. Затем власти Канады сообщили о возвращении домой из Индии 41 дипломата и членов их семей после того, как Нью-Дели официально представил план по снятию дипломатического иммунитета со всех канадских дипломатов, кроме 21 диппредставителя.

Индия заявила, что канадские дипломаты вмешивались во внутренние дела республики. В МИД Индии считают, что канадские политические деятели открыто симпатизируют экстремистам из числа представителей сикхской общины, которые выступают за создание на территории индийского штата Пенджаб независимого государства Халистан. 

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