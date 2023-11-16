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обновлено 16 ноября, 02:43
Саммит АТЭС

Байден подчеркнул важность полной денуклеаризации КНДР

Также президент США отметил необходимость поддержания стабильности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях

ВАШИНГТОН, 16 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином в Сан-Франциско подчеркнул важность поддержания стабильности в Южно-Китайском море и полной денуклеаризации КНДР. Об этом говорится в письменном заявлении Белого дома по итогам переговоров глав двух государств на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско (штат Калифорния)

"Президент подчеркнул неизменную приверженность США свободе судоходства и полетов, соблюдению международного права, поддержанию мира и стабильности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, а также полной денуклеаризации Корейского полуострова", - отмечается в документе. 

Теги:
СШАКитайСаммит АТЭССи ЦзиньпинБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
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