Байден подчеркнул важность полной денуклеаризации КНДР

Также президент США отметил необходимость поддержания стабильности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях

ВАШИНГТОН, 16 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином в Сан-Франциско подчеркнул важность поддержания стабильности в Южно-Китайском море и полной денуклеаризации КНДР. Об этом говорится в письменном заявлении Белого дома по итогам переговоров глав двух государств на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско (штат Калифорния)

"Президент подчеркнул неизменную приверженность США свободе судоходства и полетов, соблюдению международного права, поддержанию мира и стабильности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, а также полной денуклеаризации Корейского полуострова", - отмечается в документе.