16 ноября, 02:57
Саммит АТЭС

Вьетнам назвал США стратегически важным партнером

Президент республики Во Ван Тхыонг подчеркнул, что отношения между двумя странами никогда не развивались так хорошо, как сейчас

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 16 ноября. /ТАСС/. Вьетнам считает Соединенные Штаты своим стратегически важным партнером. Об этом заявил президент Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Во Ван Тхыонг, выступая на встрече с членами американского Совета по международным отношениям, прошедшей в Сан-Франциско, куда вьетнамский лидер прибыл для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

По словам главы государства, отношения между Вьетнамом и Соединенными Штатами никогда не развивались так хорошо, как сейчас. Из бывших врагов две страны превратились в стратегических партнеров, что следует рассматривать как модель в истории международных отношений с точки зрения их восстановления и построения в послевоенный период, добавил Во Ван Тхыонг. "Девиз Вьетнама в отношениях с США - отбросить прошлое, преодолеть различия и смотреть в будущее. Мы считаем Соединенные Штаты стратегически важным партнером в нашей внешней политике", - указал президент.

Он отметил, что внешнеполитический курс СРВ строится с учетом традиций и философии вьетнамской нации и основан на независимости, опоре на собственные силы и всесторонней международной интеграции, подтверждающей, что Вьетнам - искренний друг, надежный партнер, активный и ответственный член международного сообщества. При этом Ханой последовательно придерживается оборонной политики, включающей отказ от участия в военных союзах, запрет на нахождение иностранных военных баз на территории Вьетнама и отказ от применения силы или угрозы ее применения в международных отношениях, подчеркнул Во Ван Тхыонг. 

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СШАСаммит АТЭСВьетнам
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