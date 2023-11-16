16 ноября, 03:40
Саммит АТЭС

Япония назвала важными для мира стабильные отношения между США и Китаем

Генсек японского кабмина Хирокадзу Мацуно при этом не стал комментировать прошедшие под Сан-Франциско переговоры лидеров этих стран

ТОКИО, 16 ноября. /ТАСС/. Япония считает, что стабильные отношения между США и КНР играют важную роль для международного сообщества. Об этом на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

"Воздержусь от комментариев по поводу переговоров лидеров третьих стран, однако если говорить в целом, то стабильность в отношениях между США и Китаем важна для международного сообщества", - отметил он на просьбу журналистов прокомментировать итоги переговоров между президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином.

В то же время Мацуно подчеркнул, отвечая на соответствующий вопрос, что по поводу возможности проведения встречи между премьер-министром Японии Фумио Кисидой и председателем КНР на полях саммита АТЭС "ничего не решено".

Переговоры под Сан-Франциско стали седьмым контактом лидеров США и КНР после вступления Байдена в должность президента, но лишь второй их очной встречей. Визит Си Цзиньпина в США, в свою очередь, стал первым за шесть лет. Предыдущая личная встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина состоялась в рамках саммита Группы двадцати на Бали в ноябре прошлого года. В этот раз лидеры вели переговоры в расположенном примерно в 40 км к югу от Сан-Франциско поместье Филоли, которое является памятником американской истории и архитектуры. 

Теги:
ЯпонияСШАКитайСаммит АТЭС
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