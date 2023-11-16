16 ноября, 03:40

Колумбия объявила о возобновлении переговоров с бывшими повстанцами РВСК

Глава правительственной делегации на переговорах Камило Гонсалес Поссо выразил надежду, что диалог в дальнейшем будет продвигаться без перерывов

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 ноября. /ТАСС/. Правительство Колумбии и бывшие бойцы расформированной повстанческой группировки "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК) возобновят переговоры о мире в ближайшие дни. Об этом сообщил в среду глава правительственной делегации на переговорах Камило Гонсалес Поссо.

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"Центральное командование РВСК - Армии народа" приостановило переговоры, чтобы провести консультации, и они нам сообщили, что уже завершают их, так что мы возобновляем запланированные раунды", - сказал он в эфире телеканала RTVC.

Гонсалес выразил надежду, что диалог в дальнейшем будет продвигаться без перерывов.

5 ноября вооруженная группировка объявила о приостановке переговоров, обязавшись продолжить соблюдение режима двустороннего прекращения огня. Ее руководители упрекнули правительство в том, что оно не только не вывело военных из одной из зон, упомянутых в договоренностях, но и увеличило их присутствие.

Правительство Колумбии и "Центральное командование РВСК" начали переговоры 16 октября. В тот же день было подписано соглашение о двустороннем прекращении огня с 17 октября по 15 января следующего года.

Вооруженный конфликт между властями Колумбии и РВСК начался в 1960-х годах, его жертвами стали более 200 тыс. человек, несколько миллионов были вынуждены покинуть свои дома. В 2016 году в Гаване представители правительства южноамериканской страны и повстанческой организации подписали соглашение о прекращении конфликта. Под контролем международной мониторинговой миссии под эгидой ООН на базе РВСК была создана политическая партия. Несмотря на это, позднее часть бывших участников организации решила вновь взять в руки оружие. 

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