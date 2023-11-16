16 ноября, 04:05

Военные Южной Кореи отрабатывают высадку морского десанта на учениях

Тренировка проводится в рамках учений "Хогук", которые продлятся до 22 ноября

СЕУЛ, 16 ноября. /ТАСС/. Военно-морские силы и корпус морской пехоты Республики Корея проводят учения по высадке морского десанта в районе города Пхохан на берегу Японского моря. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Учения проходят с 16 октября по 22 ноября в рамках маневров "Хогук". К нынешним учениям привлечено около 3,4 тыс. военнослужащих, а также корабли, в том числе предназначенные для высадки десанта, вертолеты, десантные машины морской пехоты. Цель учений - повысить потенциал совместных операций ВМС и корпуса морской пехоты.

Накануне Республика Корея и США провели учения авиации с привлечением американского стратегического бомбардировщика B-52, который способен нести ядерное оружие. Это были уже 12-е учения со стратегическими бомбардировщиками ВВС США в этом году. Маневры прошли в Желтом море с участием истребителей F-35A и F-15K южнокорейских ВВС. С американской стороны были задействованы самолеты F-35B и F-16.

Учения южнокорейских военных "Хогук" начались 16 октября и продолжатся до 22 ноября. 

Теги:
Республика Корея
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