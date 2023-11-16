16 ноября, 04:14
Палестино-израильский конфликт

ХАМАС отвергло утверждение армии Израиля о найденном оружии в больнице "Аш-Шифа"

Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари ранее заявил, что военные обнаружили в здании госпиталя вооружение, военное оборудование и командный штаб палестинских радикалов

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 ноября. /ТАСС/. Палестинское радикальное движение ХАМАС категорически опровергло утверждения Армии обороны Израиля о том, что военные обнаружили оружие в больнице "Аш-Шифа". Об этом сообщило израильское новостное издание Yedioth Ahronoth.

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"Заявления оккупационных властей об обнаружении оружия и военной техники в больнице "Аш-Шифа" являются ложью и дешевой пропагандой, призванной оправдать их преступления, как это было в больнице "Ар-Рантиси", где они устроили постановку, подбросив оружие и боеприпасы", - приводит газета заявление ХАМАС.

Ранее официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что военные обнаружили в здании больницы "Аш-Шифа" вооружение, военное оборудование и командный штаб ХАМАС. Одновременно армейская пресс-служба опубликовала видеокадры, снятые в отделении магнитно-резонансной томографии клинического центра "Аш-Шифа". На кадрах видны мешки с автоматами, гранатами и боеприпасами, а также иное военное снаряжение, согласно пояснениям военных, спрятанные сторонниками ХАМАС в больнице. На одном из бронежилетов, найденных в медицинском помещении, видна эмблема группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - боевого крыла ХАМАС. Кроме того, в больнице обнаружены средства связи, лазерные диски и компьютеры, по словам израильских военных, использовавшиеся радикалами. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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