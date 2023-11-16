Спецпосланник КНР на форуме в Марокко предложил открыть каналы помощи Палестине

Чжай Цзюнь добавил, что принцип "два государства для двух народов" должен быть основополагающим при восстановлении мира на Ближнем Востоке

ПЕКИН, 16 ноября. /ТАСС/. Спецпосланник правительства КНР по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь в ходе 15-го Южно-Средиземноморского форума в городе Танжер (северное побережье Марокко) предложил участникам конференции оказать содействие скорейшему открытию каналов по предоставлению гуманитарной помощи Палестине. Об этом сообщил МИД Китая.

"Заинтересованные стороны международного сообщества должны проявлять спокойствие и сдержанность, быть объективными и справедливыми, в кратчайшие сроки открыть каналы для гуманитарной помощи", - приводит сайт китайского внешнеполитического ведомства слова Чжай Цзюня, который выступил с речью, посвященной палестино-израильскому конфликту.

Спецпосланник уточнил, что принцип "два государства для двух народов" должен быть основополагающим при восстановлении мира между Палестиной и Израилем. "Необходимо, чтобы участники конфликта немедленно прекратили ведение огня, соблюдали нормы международного гуманитарного права и обеспечили безопасность гражданского населения", - добавил он.

По словам Чжай Цзюня, Пекин всегда выступал за мир и стабильность на Ближнем Востоке и будет содействовать реализации китайской концепции человеческого сообщества с единой судьбой в регионе, способствовать всеобщему мирному развитию.