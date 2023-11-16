Парламент Перу проголосовал за отставку главы МВД на фоне роста преступности

Теперь министр должен подать в отставку

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 ноября. /ТАСС/. Конгресс (парламент) Перу в среду проголосовал за отставку министра внутренних дел Висенте Ромеро Фернандеса в условиях роста преступности в стране.

"75 голосами за пленум Конгресса республики поддержал объявление вотума недоверия главе МВД Висенте Ромеро Фернандесу. Против было отдано 28 голосов, воздержались 14", - говорится в сообщении, опубликованном на странице парламента в соцсети X (ранее Twitter).

Законодатели посчитали неудовлетворительной работу МВД по борьбе с организованной преступностью. В резолюции говорится, что глава ведомства "продемонстрировал неспособность исполнять обязанности", предписанные ему законом. Теперь министр должен подать в отставку.