СМИ: выработка заявления встречи министров АТЭС буксует из-за разногласий по Украине

США при поддержке Японии предложили включить в документ положение, в котором осуждалась спецоперация, но против этого выступили представители России и Китая, передает телеканал NHK

ТОКИО, 16 ноября. /ТАСС/. Выработка заявления по итогам завершившегося в Сан-Франциско совещания министров членов форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) сталкивается с существенными трудностями из-за разногласий, касающихся формулировок, связанных с Украиной. Об этом сообщил японский телеканал NHK со ссылкой на источники в японской делегации.

В совещании принимали участие главы и представители внешнеполитических и торговых ведомств членов АТЭС. США как председатель встречи при поддержке Японии предложили включить в итоговое заявление положение, в котором осуждалась специальная военная операция РФ на Украине и выражалась озабоченность по поводу ее влияния на мировую экономику. Однако, отмечает NHK, против этого выступили представители России и Китая.

На этом этапе разногласия сторон не преодолены, согласование документа будет продолжено и после завершения совещания министров членов АТЭС. Ранее американский дипломат Мэтт Мюррей, являющийся старшим должностным лицом США в этой структуре, допускал, что итоговые декларации саммита АТЭС в Сан-Франциско могут быть не приняты из-за разногласий по поводу конфликта на Украине.