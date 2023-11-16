16 ноября, 04:37
Палестино-израильский конфликт

Израильские военные допустили иностранных журналистов в больницу "Аш-Шифа"

Репортер канала Fox News Трей Ингст разместил три видеозаписи из здания медучреждения

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 ноября. /ТАСС/. Израильские военные допустили иностранных журналистов в больницу "Аш-Шифа" в секторе Газа, где были обнаружены военная техника и оружие. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

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Как отмечает издание, среди иностранных журналистов был репортер канала Fox News Трей Ингст. Он разместил три видеоролика, снятых в медицинском центре, в том числе один, в котором показан кабинет в отделении магнитно-резонансной томографии, где, согласно заявлению израильских военных, было обнаружено оружие.

Армия Израиля начала в среду штурм больницы "Аш-Шифа", где, по данным военных, находится основной командный штаб палестинского движения ХАМАС. Израиль также заявил, что под зданием медицинского центра есть несколько подземных комплексов и туннель, где укрываются около 200 радикалов и содержатся заложники, похищенные в ходе нападения 7 октября. 

Теги:
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