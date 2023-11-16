Встреча Си Цзиньпина с Байденом продлилась четыре часа

Глава МИД КНР Ван И назвал "глубоким" диалог лидеров Китая и США

ПЕКИН, 16 ноября. /ТАСС/. Встреча председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Джо Байденом длилась четыре часа, она носила всесторонний и глубокий характер. Об этом заявил глава китайского МИД Ван И по итогам саммита.

"Только что в поместье Филоли прошла встреча между лидерами двух стран, в ходе которой состоялся хороший, всесторонний и глубокий диалог", - приводит слова Ван И Центральное телевидение Китая.

Как уточнил глава китайского внешнеполитического ведомства, переговоры на всем протяжении сопровождались синхронным переводом. Стороны подобно обменялись мнениями по украинской проблеме и палестино-израильскому конфликту, уделив внимание проблеме климатических изменений и вызовам в сфере, связанной с культурным интеллектом.

По словам Ван И, главы двух государств "наметили направления для здорового, стабильного и устойчивого развития двусторонних отношений".

Переговоры председателя КНР с нынешним главой Белого дома - седьмые по счету контакты с января 2021 года, когда Байден вступил в должность президента. Очно главы двух государств встретились второй раз (первый был в ноябре 2022 года на индонезийском острове Бали). Си Цзиньпин впервые за последние шесть лет находится в Соединенных Штатах с визитом, в ходе которого запланировано его участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.