Байден считает, что они с Си Цзиньпином сделали шаги в правильном направлении

Американский лидер подчеркнул, что США будут конкурировать с Китаем и продолжат отстаивать интересы национальной безопасности

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 16 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско (штат Калифорния) заявил, что лидеры сделали "ощутимые шаги" в правильном направлении.

"Сегодня мы с председателем Си Цзиньпином предприняли ощутимые шаги в правильном направлении, и доводы, которые я приводил все это время, остаются в силе", - сказано в сообщении президента в соцсети X (ранее Twitter).

Американский лидер подчеркнул, что США будут "энергично и ответственно" конкурировать с КНР и продолжат отстаивать интересы национальной безопасности. Кроме того, Вашингтон намерен "отстаивать свои ценности" и "наладить сотрудничество [с Китаем] в тех сферах, где это возможно, что отвечает национальным интересам" США.

Си Цзиньпин и Джо Байден на встрече в Калифорнии договорились возобновить диалог между военными двух стран на высоком уровне, а также договорились запустить межправительственный диалог по продвижению китайско-американских проектов в области искусственного интеллекта. Стороны также условились расширять двустороннее сотрудничество в сфере туризма и образования и в рамках совместных программ по борьбе с наркотиками.

Переговоры под Сан-Франциско стали седьмым контактом двух лидеров после вступления Байдена в должность президента, но лишь второй их очной встречей. Речь идет о первом визите Си Цзиньпина в США за шесть лет. Предыдущая личная встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина состоялась в рамках саммита Группы двадцати на индонезийском острове Бали в ноябре минувшего года. На этот раз лидеры вели переговоры в расположенном примерно в 40 км к югу от Сан-Франциско поместье Филоли, которое является памятником американской истории и архитектуры.