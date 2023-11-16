Си Цзиньпин заявил, что США не надо делать ставку на проигрыш Китая

Китай не планирует бросать вызов США, подчеркнул председатель КНР

ПЕКИН, 16 ноября. /ТАСС/. Вашингтон не должен вмешиваться во внутренние дела Китая и надеяться на неудачи КНР. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на приветственном ужине дружественных Китаю организаций в США.

"Китай никогда не делал ставку на проигрыш США, никогда не вмешивался в их внутренние дела и не планирует бросать вызов США или заменить их, - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. - Точно так же США не должны делать ставку на проигрыш Китая и вмешиваться в его внутренние дела".