16 ноября, 05:04,
обновлено 16 ноября, 05:17

Си Цзиньпин заявил, что США не надо делать ставку на проигрыш Китая

Встреча председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Джо Байденом
© ТАСС/ The White House

Китай не планирует бросать вызов США, подчеркнул председатель КНР

ПЕКИН, 16 ноября. /ТАСС/. Вашингтон не должен вмешиваться во внутренние дела Китая и надеяться на неудачи КНР. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на приветственном ужине дружественных Китаю организаций в США.

"Китай никогда не делал ставку на проигрыш США, никогда не вмешивался в их внутренние дела и не планирует бросать вызов США или заменить их, - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. - Точно так же США не должны делать ставку на проигрыш Китая и вмешиваться в его внутренние дела". 

Теги:
СШАКитайСи Цзиньпин
© Информационное агентство ТАСС
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