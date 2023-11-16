Президент Израиля выразил сожаления о гибели людей в Газе

Ицхак Герцог считает своим приоритетом защиту собственного народа

ЛОНДОН, 16 ноября. /ТАСС/. Президент Израиля Ицхак Герцог заявил в интервью газете Financial Times, что сожалеет о гибели людей в Газе, однако считает своим приоритетом защиту собственного народа.

"Мне небезразлична гибель палестинцев... Она разбивает мне сердце. Но я всегда помню, что в первую очередь я должен [обеспечить] безопасность для защиты нашего народа", - заявил президент еврейского государства.

Об операциях рядом с больницами

По его словам, Израиль проводит операции рядом со зданиями больниц в секторе Газа крайне осторожно, стремится обеспечить защиту мирных жителей анклава.

"Мы проводим их [операции] крайне, крайне осторожно, - подчеркнул он, отвечая на вопрос журналиста о военных действиях, которые Армия обороны Израиля проводит в непосредственной близости от больниц Газы. - Израиль всячески пытается защитить мирных жителей анклава".

О заложниках и мирных жителях

Израиль будет вынужден сохранить в секторе Газа "очень мощные силы", чтобы не допустить вакуума в анклаве, заявил Герцог.

"Если мы отступим, то кто возьмет на себя управление? Мы не можем оставить вакуум", - сказал он. Как пишет FT, президент еврейского государства отметил, что его стране придется в ближайшем будущем сохранить "очень мощные силы" в секторе Газа, чтобы предотвратить появление "террористов".

По его словам, Израиль не получает от палестинского радикального движения ХАМАС никакой информации о заложниках, удерживаемых в секторе Газа, поэтому вынужден вести бои, чтобы освободить их.

"Мы до сих пор не получили от другой стороны абсолютно никакой информации о наших заложниках, поэтому мы вынуждены сражаться, чтобы их освободить", - подчеркнул Герцог, добавив также, что именно ХАМАС несет ответственность за то, что соглашение об освобождении заложников до сих пор не достигнуто.

Герцог отметил, что еврейское государство стремится обеспечить защиту мирных жителей сектора Газа.