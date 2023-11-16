16 ноября, 05:44

В МИД КНР заявили, что отношения между Россией и Китаем не подвержены внешнему влиянию

Советник Департамента стран Европы и Центральной Азии китайского внешнеполитического ведомства Чэнь Хао заявил, что страны совместно продвигают демократизацию международных отношений

ШАНХАЙ, 16 ноября. /ТАСС/. Отношения России и Китая не подвержены внешнему влиянию и не ориентируются на третью сторону. Об этом заявил советник Департамента стран Европы и Центральной Азии МИД КНР Чэнь Хао, выступивший на проходящей в Шанхае российско-китайской научной конференции, организованной Международным дискуссионным клубом "Валдай" и Восточно-китайским педагогическим университетом (ВКПУ).

"Китайско-российские отношения имеют собственную стоимость, не ориентируются на третью сторону и не подвергаются внешнему влиянию", - сказал дипломат.

По его словам, Пекин и Москва продолжат отстаивать на мировой арене те принципы, которые будут способствовать улучшению глобального управления в интересах всеобщего развития. "Отношения Китая и России пережили испытания, которые принес изменяющийся мир, и они поддерживаются в правильном направлении. Обе стороны развивают отношения на взаимовыгодных условиях, укрепляют взаимное доверие, а также политические и стратегические отношения", - сказал он, добавив, что Россия и Китай, кроме того, совместно продвигают многополярность в мире и демократизацию международных отношений.

Ведущие эксперты России и Китая собрались в четверг в Шанхае на научную конференцию на тему "Кризис и глобальная трансформация: Китай и Россия перед вызовами меняющегося мирового порядка". Соответствующие конференции дискуссионный клуб "Валдай" совместно с ВКПУ проводит регулярно с 2010 года. Нынешняя стала первой в очном формате за последние четыре года после вынужденного перерыва из-за антиковидных ограничений. 

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