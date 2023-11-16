Си Цзиньпин заявил, что Китай не стремится к гегемонии

Председатель КНР отметил, что страна "не будет вести ни холодную, ни горячую войну с кем бы то ни было"

ПЕКИН, 16 ноября. /ТАСС/. Китай не стремится к гегемонии и не будет вести ни холодную, ни горячую войну с кем бы то ни было, заявил председатель КНР Си Цзиньпин после переговоров с президентом США Джо Байденом в Сан-Франциско. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

"Какой бы стадии развития Китай ни достиг, он никогда не будет стремиться к гегемонии или экспансии и никогда не будет навязывать свою волю другим", - заявил Си Цзиньпин на встрече, организованной рядом американских организаций.

"Китай не стремится к сферам влияния и не будет вести ни холодную, ни горячую войну с кем бы то ни было", - цитирует Синьхуа слова китайского лидера.

Переговоры председателя КНР с президентом США - седьмые по счету контакты с января 2021 года, когда Байден вступил в должность президента. Главы двух государств лично встретились второй раз (первая встреча была в ноябре 2022 года на индонезийском острове Бали). Си Цзиньпин впервые за последние шесть лет находится в Соединенных Штатах с визитом, в ходе которого запланировано его участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.