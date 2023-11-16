16 ноября, 05:49
Саммит АТЭС

Си Цзиньпин заявил, что Китай не стремится к гегемонии

Председатель КНР отметил, что страна "не будет вести ни холодную, ни горячую войну с кем бы то ни было"

ПЕКИН, 16 ноября. /ТАСС/. Китай не стремится к гегемонии и не будет вести ни холодную, ни горячую войну с кем бы то ни было, заявил председатель КНР Си Цзиньпин после переговоров с президентом США Джо Байденом в Сан-Франциско. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Читайте также
В Сан-Франциско завершилась двусторонняя встреча Байдена и Си ЦзиньпинаБайден заявил, что переговоры с Си Цзиньпином идут хорошо

"Какой бы стадии развития Китай ни достиг, он никогда не будет стремиться к гегемонии или экспансии и никогда не будет навязывать свою волю другим", - заявил Си Цзиньпин на встрече, организованной рядом американских организаций.

"Китай не стремится к сферам влияния и не будет вести ни холодную, ни горячую войну с кем бы то ни было", - цитирует Синьхуа слова китайского лидера.

Переговоры председателя КНР с президентом США - седьмые по счету контакты с января 2021 года, когда Байден вступил в должность президента. Главы двух государств лично встретились второй раз (первая встреча была в ноябре 2022 года на индонезийском острове Бали). Си Цзиньпин впервые за последние шесть лет находится в Соединенных Штатах с визитом, в ходе которого запланировано его участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. 

Теги:
СШАКитайСаммит АТЭССи ЦзиньпинБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация