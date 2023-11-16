16 ноября, 05:55

На Мадагаскаре началось голосование на президентских выборах

Правом голоса обладают более 11 млн граждан

ПРЕТОРИЯ, 16 ноября. /ТАСС/. Избирательные участки для голосования открылись на президентских выборах на Мадагаскаре. Об этом сообщил портал ActuTana.

По его данным, более 27 тыс. участков открылись в 06:00 и будут работать до 17:00. Правом голоса обладают более 11 млн граждан. По сведениям Независимой национальной избирательной комиссии Мадагаскара, предварительные результаты будут оглашены 24 ноября.

Для участия в выборах избирательная комиссия зарегистрировала 13 кандидатов. По оценкам аналитиков, наибольшие шансы на победу имеют 49-летний экс-президент Андри Радзуэлина, находившийся у власти с 2019 по 2023 год (согласно требованию конституции, он подал в отставку 9 сентября) и выставивший свою кандидатуру на второй срок, а также 73-летний Марк Равалуманана, занимавший президентское кресло с 2002 по 2009 год.

Если в первом туре ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов, то пройдет второй тур, запланированный на 20 декабря. В нем примут участие два кандидата, получившие наибольшее число голосов в первом туре. Согласно конституции, срок полномочий президента составляет пять лет. При этом одно лицо может занимать высший пост не более двух сроков подряд. 

Теги:
Мадагаскар
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