16 ноября, 06:27

Си Цзиньпин пригласил 50 тыс. молодых американцев в Китай

Предполагается, что молодые люди будут приезжать по программам обменов

ПЕКИН, 16 ноября. /ТАСС/. Китай готов пригласить 50 тыс. молодых американцев в Китай по различным программам в течение пяти лет. Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил после переговоров с президентом США Джо Байденом в Сан-Франциско, сообщает агентство Xinhua.

"Китай готов пригласить 50 тыс. молодых американцев в КНР по программам обменов [поездками] и обучения в течение ближайших пяти лет для увеличения обменов между двумя нациями, в особенности между молодежью", - цитирует агентство Си Цзиньпина, выступившего на встрече с представителями американских организаций.

Переговоры председателя КНР с нынешним главой Белого дома - седьмые по счету контакты с января 2021 года, когда Байден вступил в должность президента. Главы двух государств лично встретились второй раз (первая встреча была в ноябре прошлого года на индонезийском острове Бали). Си Цзиньпин впервые за последние шесть лет находится в Соединенных Штатах с визитом, в ходе которого запланировано его участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. 

Теги:
СШАКитайСи ЦзиньпинБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
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