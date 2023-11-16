16 ноября, 06:32

Эксперт заявил, что сдерживание России и Китая является долгосрочной стратегией США

Бывший заместитель заведующего отделом международных связей ЦК КПК Чжоу Ли считает, что все это также затронет Европу и арабский мир

ШАНХАЙ, 16 ноября. /ТАСС/. Политика сдерживания России и Китая является долгосрочной стратегией США, необходимо противостоять этому. Такое мнение высказал бывший заместитель заведующего отделом международных связей ЦК КПК Чжоу Ли, выступивший на проходящей в Шанхае российско-китайской научной конференции, организованной Международным дискуссионным клубом "Валдай" и Восточно-китайским педагогическим университетом (ВКПУ).

"Понятно, что сдерживание Китая и России для США является долгосрочной стратегией", - сказал он, добавив, что все это в той или иной степени также затронет Европу и арабский мир. В конечном итоге, считает эксперт, эта стратегия Вашингтона может принести вред.

Он напомнил, что после прихода к власти Дональда Трампа Конгресс США каждый год одобрял документы, в которых подчеркивалось, что Китай и Россия являются вызовами для безопасности США. "Эта стратегия сдерживания является только первым шагом США. Она предусматривает необходимость сдерживания, в первую очередь России и Китая, чтобы в дальнейшем манипулировать всем миром. Мы должны видеть, что необходимо сообща действовать против стратегии двустороннего сдерживания", - сказал эксперт, отметив, что РФ и КНР могли бы предпринять конкретные шаги, в частности, для противодействия попыткам США дестабилизировать ситуацию на границе, а также распространению гегемонии Вашингтона.

Говоря о российско-китайских отношениях, Чжоу Ли указал на то, что в настоящее время идет процесс возрождения России и Китая.

Ведущие эксперты России и Китая собрались 16 ноября в Шанхае на научную конференцию на тему "Кризис и глобальная трансформация: Китай и Россия перед вызовами меняющегося мирового порядка". Соответствующие конференции дискуссионный клуб "Валдай" совместно с ВКПУ проводит регулярно с 2010 года. Нынешняя стала первой в очном формате за последние четыре года после вынужденного перерыва из-за антиковидных ограничений. 

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