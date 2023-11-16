16 ноября, 06:26

Министры спорта РФ и КНДР подписали план обменов на 2024-2026 годы

Переговоры прошли в Мансудэском дворце съездов

ТОКИО, 16 ноября. /ТАСС/. Министр физической культуры и спорта КНДР Ким Иль Гук и глава Минспорта России Олег Матыцин обсудили в Пхеньяне вопросы укрепления сотрудничества и расширения обменов. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

В частности, был подписан план обменов на период с 2024 по 2026 год. Переговоры прошли в Мансудэском дворце съездов. Российская делегация также посетила ряд спортивных объектов, в том числе стадион имени Ким Ир Сена, крытые площадки для занятий тяжелой атлетикой и настольным теннисом.

Матыцин входит в состав делегации, которая прибыла в Пхеньян во вторник для участия в заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству РФ и КНДР.

Ранее сообщалось, что участники заседания межправкомиссии обсудили пути активизации и расширения обменов и сотрудничества в разных сферах, включая торговлю, экономику, науку и технику, в соответствии с договоренностями, достигнутыми на "историческом саммите" в сентябре 2023 года. 

Теги:
КНДРРоссияМатыцин, Олег Васильевич
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