Жапаров отметил позитивную динамику киргизско-российских отношений

Президент Киргизии отметил, что дружеские отношения между народами двух странами "испытаны на прочность временем, и ничто не может их поколебать"

БИШКЕК, 16 ноября. /ТАСС/. Сотрудничество Киргизии и России динамично развивается во всех направлениях. Об этом заявил в Бишкеке на встрече с председателем Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентиной Матвиенко глава киргизского государства Садыр Жапаров.

"Кыргызско-российские отношения имеют позитивную динамику и охватывают практически все сферы жизни. Отношения между нашими странами носят стратегический характер. Ярким свидетельством этому является недавний официальный визит президента Российской Федерации уважаемого Владимира Владимировича Путина в Кыргызстан. Визит был весьма результативным, успешным и придал важный импульс развитию двусторонних отношений", - сказал он.

Президент Киргизии отметил, что дружеские отношения между народами двух странами "испытаны на прочность временем, и ничто не может их поколебать".

"Повестка нашего сотрудничества традиционно включает также межпарламентские взаимодействия. Кыргызско-российское стратегическое партнерство развивается поступательно и динамично", - считает он.

Жапаров также акцентировал внимание на том, что во время саммита глав государств - участников СНГ в Бишкеке президент России сделал "ряд очень важных заявлений в целом по поводу обстановки в мире", в том числе по "обеспечению безопасности на пространстве СНГ". А также сообщил участникам встречи об "основных приоритетах российского председательства" в Содружестве в наступающем году.

Матвиенко прибыла в Бишкек для участия в очередном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ.